Autoridades políticas destacam admiração pelo legado de Amazonino Mendes

Várias autoridades políticas do Brasil e do Amazonas expressaram homenagens ao ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que faleceu nesse domingo (12), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP). O legado e a história de construção do Amazonas foram as mais citadas nas homenagens pelos políticos.

O presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva (PT), escreveu em sua rede social a lembrança do apoio à sua candidatura, em 2022, assim como pontuou a sua trajetória política no estado. “Tenho orgulho e fiquei muito agradecido quando recebi seu apoio no segundo turno de 2022. Amazonino se dedicou à causa da vida pública até o fim. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Amazonino Mendes”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), também lamentou a morte de Amazonino Mendes. “Foi um grande defensor do povo amazonense durante toda a sua carreira política”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também lamentou a morte do ex-governador. “O Brasil perde um relevante homem público com a morte de Amazonino Mendes. O nome de batismo já indicava sua predestinação para se tornar um dos filhos mais ilustres do Amazonas, ao ocupar, por mais de uma vez, o cargo de governador, além de ter sido senador e prefeito de Manaus”.

No Amazonas, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e da Câmara Municipal também exaltaram o legado do ex-governador. “O Amazonas está de luto. Neste momento de extremo pesar junto-me a centenas de milhares de amazonenses para lamentar o falecimento do ex-governador Amazonino Armando Mendes”, disse o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil).

Senadores – O senador Eduardo Braga (MDB) descreveu Amazonino Mendes como uma referência para as gerações de políticos. “Sua trajetória permanecerá para sempre como uma bússola para quem alimenta o genuíno propósito de servir a população, especialmente a menos favorecida, a que habita as periferias das metrópoles e os rincões mais distantes da Amazônia”.

Homenagem na Câmara Municipal – Na sessão plenária desta segunda-feira (13), os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) renderam homenagens a Amazonino Mendes. O protocolo da sessão foi alterado para que todos os vereadores pudessem se pronunciar sobre a morte do ex-governador do Estado e ex-prefeito da capital.

O presidente da Casa, vereador Caio André (PSC), destacou que em virtude do decreto de luto oficial, as bandeiras do parlamento estão a meio mastro e uma moção está sendo assinada por todos os vereadores em homenagem à família de Amazonino. Ele falou sobre a grandiosidade do político para o Amazonas.

“O governador Amazonino Mendes foi um estadista, que construiu a sua carreira política voltada em prol da população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, alguém muito inteligente, que trouxe muitos ensinamentos, formou grandes políticos no estado e na cidade de Manaus e a vida dele por si só pública é um ensinamento a todos os políticos de Manaus e não é diferente comigo”, afirmou Caio André.