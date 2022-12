Avatar decepciona e faz Disney perder US$ 8 bilhões na Bolsa de Nova York

As ações da Walt Disney tiveram forte queda na Bolsa de Nova York (Nyse) após “Avatar: O Caminho da Água” registrar US$ 435 milhões, mundialmente, no fim de semana de estreia e ficar abaixo do esperado em alguns mercados, segundo informações da Dow Jones Newswires. O papel encerrou o pregão cotado a US$ 85,78, recuo de 4,77%.

O longa de James Cameron, aguardada continuação de “Avatar”, teve bilheteria de US$ 134 milhões nos Estados Unidos, abaixo das estimativas entre US$ 150 milhões e US$ 175 milhões do mercado.

O filme registrou bilheteria de somente US$ 57,1 milhões na China, um dos principais mercados do filme, com a continuidade das preocupações envolvendo a pandemia no país.

A Disney considerou os números decepcionantes. “O problema é que ninguém quer ir aos cinemas porque disseram que a covid-19 é extremamente perigosa”, diz Tony Chambers, diretor de distribuição global da companhia.

O filme original da franquia, lançado em 2009, registrou bilheteria de estreia de US$ 77 milhões nos Estados Unidos e acabou se tornando o filme com maior faturamento na história, alcançando quase US$ 3 bilhões.

Os resultados derrubaram também as ações das empresas operadoras de cinema nos Estados Unidos. Cinemark teve queda de 10,34%, Imax recuou 5,51% e AMC Entertainment desvalorizou 7,91%.

Fonte: Valor Investe