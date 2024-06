Balé Folclórico apresenta espetáculo “Folguedos 10 anos” no Teatro Amazonas

O Balé Folclórico do Amazonas (BFA) comemora uma década do espetáculo “Folguedos” com um grande arraial nesta terça-feira (18/06), às 20h, no Teatro Amazonas. “Folguedos 10 anos” é uma homenagem ao Festival Folclórico do Amazonas, rememorando momentos das décadas de 50 e 60, quando o Festival acontecia no campo General Osório, onde hoje está situado o colégio militar de Manaus.





A apresentação é uma realização do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Com classificação livre, os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no www.shopingressos.com.br.

Neste ano, o Balé Folclórico do Amazonas, além de resgatar importantes danças folclóricas, traz novos figurinos, uma nova trilha sonora e uma interação direta com o público, que se sentirá dentro de um grande arraial.

Para a diretora Artística do BFA, Monique Andrade, é uma conquista este ano o espetáculo completar uma década de apresentações que já foram trazidas ao palco com diversos formatos.

“Folguedos 10 anos” é uma obra coreográfica que homenageia o Festival Folclórico do Amazonas, trazendo de forma lírica e poética todas as brincadeiras e as danças típicas”, disse.

“É importante frisar que nós estamos homenageando a criadora desta obra, a professora Conceição Souza e também o folclorista Genival do Nascimento, que construíram e deram vida a esse espetáculo, uma grande contribuição para o folclórico do Amazonas,” destaca Monique.

Programação especial

O Espetáculo Folguedos estreou em 2014 e, desde então, vem ganhando novos formatos a cada apresentação. O evento é um grande arraial, uma festa popular que se realiza uma vez ao ano em datas determinadas em diversas regiões do Brasil, com direito a danças folclóricas tradicionais e nos seus entreatos textos teatrais com situações típicas de arraial.

O repertório da apresentação nesta terça traz coreografias como “Ciranda de Tefé”, “Coração Sonhador”, “Marambaia Chegou”, “Tipiti”, “Olha para o céu”, “Jacundá”, “Desfeiteira”, “Maçariquinho”, “Prosa do Pavulagem”, “Amor Cirandeiro”, “Camaleão”, “Paneiros”.

Balé Folclórico do Amazonas

Criado em 2001, o BFA integra os Corpos Artísticos do Estado, com a proposta de resgate das danças tipicamente amazonenses. A companhia é referência em danças folclóricas e traz, nos espetáculos, os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos.

O repertório conta com espetáculos como “Beiradão”, “Herança Africana”, “Cenas Amazônicas”, “Encantos da Amazônia”, “Ritos Amazônicos”, “Bem do interior”, “Causos de Cunhã” e “Dança do Sol”.