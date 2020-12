Balé Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresenta espetáculos em dobro

“Grito” e “Uma Árvore de Natal” são atrações desta quinta-feira (17/12), no Teatro da Instalação, com acesso gratuito

Nesta quinta-feira (17/12), o Balé Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro sobe ao palco do Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), às 19h, para apresentar os espetáculos “Grito”, de Adriana Goes; e “Uma Árvore de Natal”, de Marcos Veniciu. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Em cumprimento aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, o Teatro da Instalação funciona com 50% da capacidade. As 70 vagas disponibilizadas para o espetáculo, por meio do agendamento pelo Portal da Cultura, já foram preenchidas.

Segundo o diretor artístico Baldoíno Leite, a apresentação marca o fechamento das atividades do ano para o grupo, formado por bailarinos com idade entre 15 e 22 anos. Ele explica que o balé foi criado em 2019, com a proposta de profissionalização de jovens talentos na dança.

“É um trabalho desafiador porque estamos lidando com alunos e atendendo com todos os protocolos de segurança. Desde o início da pandemia, quando não estávamos presencialmente, realizamos ensaios on-line, até setembro, para estar no palco agora”, comenta o diretor. “‘Grito’ é uma reapresentação, enquanto ‘Uma Árvore de Natal’ estreia e consolida o intercâmbio com profissionais da cidade, especialmente do Corpo de Dança do Amazonas”.

Protocolos

O Teatro da Instalação, administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, cumpre os protocolos de segurança para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

