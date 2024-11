Barezão 2025: Preparador físico Lúcio Diogo Bento renova com o RPE Parintins FC

De olho na preparação para a disputa do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2025, RPE Parintins FC anunciou o segundo nome para a comissão técnica do clube. Trata-se do preparador físico Lúcio Diogo Bento (Especialista em Treinamento Desportivo e Fisiologia do Exercício), que esteve na equipe na última temporada.





Lúcio é o segundo profissional anunciado pelo diretor de futebol Luís Cláudio. O técnico Maurinho, ex-lateral direito do Flamengo, foi o primeiro integrante da comissão técnica a ter o contrato renovado com o Tourão. A apresentação oficial dos comandantes e dos atletas deve acontecer entre o final de novembro e início de dezembro, em local a ser divulgado pelo clube.

“O RPE Parintins FC anuncia mais uma renovação no elenco do futebol profissional. A bola da vez é o preparador físico Lúcio Diogo Bento, que se junta ao técnico Maurinho Fonseca na comissão técnica do Tourão. É o projeto Barezão 2025 cheio de gás e tomando forma no clube que junta os municípios do Rio Preto da Eva e Parintins em torno do esporte que é a paixão nacional”, diz o texto divulgado no perfil oficial do clube no Instagram.

Grupo definido

Em sua terceira temporada na divisão de elite do futebol amazonense, o RPE Parintins FC vai integrar o Grupo A do Barezão 2025, ao lado do Manaus FC, Princesa do Solimões, Iranduba e Sete FC. No Grupo B estão as equipes do Amazonas FC, Manauara, São Raimundo e Nacional. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) ainda não divulgou a tabela da competição.

Patrocinadores e apoiadores

Para alcançar os objetivos na próxima temporada, o Tourão conta com os seguintes patrocinadores e apoiadores: Nutrik Refeições (Cozinha Industrial), Samel Assistência Médica, Bolt, Tropical Executive Hotel, Fundação Matias Machline, Everex Digital Innovation, Governo do Amazonas (Secretaria de Estado do Desporto e Lazer), Prefeitura do Rio Preto da Eva e Plasticopy.