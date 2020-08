“Boa política é uma oportunidade”, diz Amazonino

Após um fim de semana com agenda intensa em São Paulo, Amazonino Mendes já está de volta a Manaus. E ele já aproveitou para atualizar as suas redes sociais para dizer que fazer política é uma oportunidade.

“Fazer política não pode ser apenas disputar as eleições, buscar o poder pelo poder. Para mim, fazer boa política é a oportunidade de se construir uma vida melhor para todos”, postou.

“Isso se faz no dia a dia, conversando com as pessoas, entendendo as necessidades e pensando em formas de se criar oportunidades”, acrescentou.

Amazonino, que já exerceu os mandatos de prefeito de Manaus e governador do Amazonas, aparece bem cotado nas pesquisas eleitorais. Ele já chegou a ter 19,76% das intenções de votos dos manauaras.