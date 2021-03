Boca do Acre e Envira recebem estações para tratamento de água

Boca do Acre e Envira receberam, na última semana, estações de tratamento de água para atender às famílias afetadas pelas cheias dos rios Purus e Juruá. A instalação foi feita pela Defesa Civil do Amazonas.

A ação faz parte do Plano de Contingência das ações de apoio e socorro às famílias do interior, que tem como objetivo assegurar as necessidades dos municípios mais atingidos pela enchente. Nesse trabalho, cerca de 1.150 mil famílias devem ser alcançadas com o fornecimento de água potável.

Em Envira, as estações de tratamento de água potável estão sendo instaladas no bairro do Furo, um dos bairros mais afetados pela inundação, já que os poços que atendem a localidade estão embaixo d’água e tiveram a qualidade comprometida. Em Boca do Acre, as estações de tratamento foram instaladas no bairro Praia do Gado e irão atender aproximadamente 600 famílias.