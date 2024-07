Brasil enfrenta Colômbia em busca da liderança do grupo D na Copa América

A seleção brasileira de futebol enfrenta a Colômbia na noite desta terça-feira (23) com a missão de garantir a classificação às quartas de final da Copa América, realizada nos Estados Unidos. O Brasil precisa apenas de um empate no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, para avançar na competição. Uma vitória colocará a seleção como líder do Grupo D, enfrentando o Panamá, segundo colocado do Grupo C, nas quartas de final, e evitando o confronto com o Uruguai, líder do Grupo C.





O confronto está marcado para as 22h (horário de Brasília) e será um desafio decisivo para a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Embalados pela vitória de 4 a 1 sobre o Paraguai na última sexta-feira (28), os brasileiros enfrentam uma Colômbia invicta há 25 jogos e atual líder do Grupo D com seis pontos, conquistados nas vitórias sobre Paraguai (2 a 1) e Costa Rica (3 a 0). O Brasil tem quatro pontos, resultado de um empate sem gols contra a Costa Rica e a goleada sobre o Paraguai.

O duelo desta noite também traz um sabor de revanche para os brasileiros, que foram derrotados pela Colômbia por 2 a 1 nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em novembro do ano passado, quando a seleção era comandada pelo técnico interino Fernando Diniz.

Estratégia e Escalação

Dorival Júnior fez mistério sobre os jogadores relacionados para o jogo, mas sugeriu possíveis mudanças na equipe. “Tem alterações dentro da necessidade da partida. Estamos estudando bastante a equipe colombiana, que vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados interessantes”, afirmou Dorival durante a coletiva de imprensa na segunda-feira (1º).

Quatro jogadores brasileiros – Wendell, Éder Militão, Vinicius Júnior e Lucas Paquetá – devem evitar receber o segundo cartão amarelo, o que os tiraria da partida das quartas de final. No entanto, Dorival garantiu que a formação mais forte será usada, independentemente da situação dos cartões: “Não serão levados em conta [os cartões], vamos entrar com a melhor formação possível para essa partida, independente da situação de cada um, queremos fazer nosso melhor e conquistar o melhor resultado possível.”

Na última sexta-feira (28), o Brasil entrou em campo com Alisson; Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Vinicius Júnior, Savinho (Raphinha) e Rodrygo (Endrick).

O confronto desta noite promete ser emocionante, com o Brasil buscando a liderança do grupo e uma posição estratégica nas quartas de final da Copa América. A partida contra a Colômbia será um verdadeiro teste de habilidade e estratégia para a seleção brasileira.

Fonte: Agência Brasil