Brasileiro sofre forte nocaute e ‘apaga de pé’; veja o vídeo

O brasileiro Marcão Pirata sofreu um nocaute bizarro nesta sexta-feira durante o ACA 126, evento de MMA da Rússia, realizado em Sochi, durante luta com o russo Husein Kushagov.

Ao receber um cruzado, o curitibano ‘apagou em pé’ apoiado na grade do octógono, e precisou ser deitado no chão pelo árbitro, com ajuda do adversário.

Com cartel de 16 vitórias e sete derrotas, Marcão Pirata estava invicto há duas lutas antes da derrota desta sexta-feira. O nocaute ocorreu ainda no primeiro round.

Veja o vídeo:

Terra