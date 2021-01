Butantan vai vender vacinas para o Chile por falta de resposta do Governo Federal

O governo de São Paulo informou nesta quarta-feira (27) que ofereceu mais 54 milhões de doses da Coronavac ao governo federal há cerca de duas semanas, mas ainda não obteve resposta.

Sem retorno, o Instituto Butantan vai fechar contratos com outros países da América Latina, que haviam demonstrado interesse no imunizante. O primeiro da fila é o Chile.

“É importante que haja manifestação formal, para que, lá na frente, o governo não alegue que não houve essa oferta”, disse o presidente do instituto, Dimas Covas, em entrevista coletiva.

Ao Metrópoles, Covas afirmou que o contrato com o governo federal é de apenas 46 milhões de doses até abril e que, com a chegada dos insumos, será possível produzir mais essas 54 milhões de doses. Mas, como há conversas com outros países, a vacina vai quem manifestar interesse.

