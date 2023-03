Os policiais militares do município de Maués, conseguiram resgatar no domingo, (19), ainda com vida, um cachorro que foi violentamente esfaqueado e jogado na estrada João Bota, município de Maués.

Os militares receberam a informação de que o animal estava na estrada com o golpe onde rapidamente foram até o local e conseguiram resgatar o cão e o levaram para o Companhia Independente de Policiamento com Cães. Até o momento não se tem informações do autor do crime.

Por Correio da Amazônia