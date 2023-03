Cadáver é encontrado as margens de igarapé no bairro Tancredo Neves

MANAUS – Na noite de segunda-feira, (27), um cadáver de sexo masculino, foi encontrado nas margens de um igarapé que fica no bairro Tancredo Neves, avenida Alphaville, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada após moradores da área sentirem um forte odor e posteriormente identificarem que se travava de um cadáver humano.

Os militares chegaram no local e logo em seguida, familiares de Diego Rodrigues Fernandes, 27 anos, chegaram no local para reivindicar o corpo. O mesmo estava desaparecido desde sábado. Até o momento não se tem informações sobre a motivação do crime.

O cadáver foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

TEXTO: Correio da Amazônia