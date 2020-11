Cadáver é encontrado atrás de faculdade no bairro de Flores

MANAUS – No final da tarde desta segunda-feira, (16), um corpo do sexo masculino, foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da rua Cuba, bairro Flores, zona Centro-Oeste, de Manaus. Segundo informações repassadas pela delegada plantonista da Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), o homem estava despido e ao lado do cadáver foi encontrado uma tornozeleira eletrônica.

O corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), onde foi ferido uma perfuração na região torácica. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A polícia civil deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia