Câmara de Manaus aguarda conclusão oficial de sindicância sobre concurso anulado

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) informa que aguarda o recebimento oficial da sindicância administrativa instaurada para apurar denúncias relacionadas ao concurso público realizado pela Casa em 2024, que foi anulado no mês de março.





A Casa tomou conhecimento que circula um texto atribuído à CMM com o título ”Sindicância da CMM conclui que não ocorreu fraude no concurso público cancelado”, que menciona a existência de um relatório final. No entanto, a Diretoria de Comunicação da CMM não foi responsável pela elaboração e divulgação desse conteúdo, que não consta nos canais oficiais da instituição.

A sindicância foi determinada pelo presidente da CMM, David Reis (Avante), após reunião com vereadores e representantes do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que apontou indícios de possíveis irregularidades no certame. Desde então, o processo segue sob responsabilidade da Comissão designada para apuração dos fatos.

Até o momento, nenhum relatório final foi oficialmente apresentado à presidência da Casa, nem publicado no Diário Oficial da CMM, meio pelo qual todos os atos administrativos devem ser tornados públicos.

A Diretoria-geral da Casa reforça que todas as informações institucionais e atualizações oficiais são divulgadas exclusivamente pelos canais autorizados da Câmara.

A CMM mantém o compromisso com a transparência e o respeito às normas legais, e informará à sociedade assim que houver qualquer desdobramento oficial referente ao caso.