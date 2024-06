Campanha de vacinação em Manaus alcança 12.442 crianças em Dia D

Mais de 12 mil crianças foram vacinadas em Manaus durante o Dia D de vacinação contra a poliomielite, realizado no sábado, 8 de junho, das 8h às 16h. A campanha, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mobilizou pais, tutores e crianças, resultando na imunização de 12.442 crianças entre 1 e 4 anos com a dose adicional da vacina oral (VOP), conhecida como gotinha. Para facilitar o acesso, 367 postos de atendimento foram distribuídos pela cidade, incluindo unidades de saúde, escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais e postos volantes.





Durante a ação, o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, destacou a importância da adesão da população à campanha de imunização para prevenir o ressurgimento da poliomielite, erradicada no Brasil desde os anos 1990. “Uma comunidade com baixa cobertura vacinal está mais suscetível ao retorno de doenças erradicadas. Por isso, convocamos pais e tutores a vacinarem suas crianças. Quem ama cuida, e quem cuida vacina”, declarou Coelho.

Além das crianças de 1 a 4 anos, a campanha também permitiu que pais atualizassem a vacinação de bebês de 2 a 11 meses em atraso com o esquema vacinal. Isabel Hernandes, gerente de Imunização da Semsa, reforçou a importância da vacinação, alertando para os riscos da poliomielite, que pode causar sequelas permanentes. “Temos muitas crianças suscetíveis devido às baixas coberturas vacinais. Cada pai deve fazer sua parte e vacinar seu filho contra essa doença”, disse Hernandes.

O empresário Ismael Menezes, um dos pais que aderiram à campanha, levou seu filho para tomar a gotinha na USF Frank Abrahim Lima. “É uma campanha muito importante de combate à paralisia infantil, então a gente não pode ficar de fora. Temos que aproveitar e fazer a nossa parte”, afirmou.

Além dos atendimentos nos postos fixos e volantes, a Semsa Manaus realizou busca ativa de crianças não vacinadas através de visitas domiciliares feitas por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em áreas de difícil acesso.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, promovida pelo Ministério da Saúde, começou em 27 de maio e termina em 14 de junho, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução do poliovírus no Brasil. Em Manaus, a meta é vacinar 123,7 mil crianças de 1 a 4 anos, 95% da população nessa faixa etária, conforme o Censo 2022. Até agora, 32.896 crianças foram vacinadas, representando 24,5% do total, sendo 19.454 vacinadas entre 27 de maio e 7 de junho, e 12.442 no Dia D.

A campanha continua durante a semana, e a população pode procurar uma das mais de 150 salas de vacina da rede municipal. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site da Semsa (manaus.am.gov.br/semsa).

O Brasil registrou seu último caso de poliomielite em 1989 e foi certificado como livre da doença em 1994. No entanto, desde o ano passado, o país está em alto risco de reintrodução do vírus, segundo a Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC). A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é causada pelo poliovírus selvagem e pode infectar crianças e adultos, causando sequelas motoras graves e paralisia dos membros inferiores em casos mais graves.