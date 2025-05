Insustentável: Carlos Lupi deixa Ministério da Previdência em meio às revelações de fraudes no INSS

Nove dias após a revelação de esquema de fraudes em aposentadorias e pensões, Carlos Lupi pediu demissão do Ministério da Previdência.





Lupi não é investigado, mas o Planalto avaliou que o desgaste político e a percepção de omissão tornaram sua permanência insustentável.

A saída confirma os rumores ampliados desde a Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril para apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Com a saída, Lupi também perdeu o poder de indicar o comando do INSS. Lula nomeou Gilberto Waller Júnior, servidor de carreira e ex-corregedor.

Ação

Um dos alvos da operação, Alessandro Stefanutto foi indicado por Lupi. Afastado imediatamente pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União), ele pediu demissão após ordem do presidente Lula.

Lupi admitiu que errou ao escolher Stefanutto. Em audiência na Câmara dos Deputados, o então ministro da Previdência afirmou que o indicado foi escolhido pela qualidade técnica, currículo e despertou empatia. “A gente acerta e erra”, reconheceu Lupi.

Roubo no governo Bolsonaro e Temer

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF), destacam valor descontado entre 2019 e 2024. Investigações passadas do Ministério Público, contudo, já apuraram descontos indevidos em 2018 e 2019, ainda nos governos de Michel Temer (MDB) e de Jair Bolsonaro (PL), mas em escala menor do que a foi anunciada agora.

Demora na decisão

Primeiras atitudes de Lupi levaram nove meses. Atas de reuniões mostram que o ministro foi alertado em 12 de junho de 2023 sobre o esquema no INSS. No entanto, ele se recusou a abordar o assunto naquele momento. A primeira providência só foi tomada apenas em março de 2024.

Sem sustentação

Situação ficou insustentável dentro do governo. Diante dos desdobramentos, o integrantes do Executivo passaram a recomendar a demissão de Lupi. Na avaliação dos aliados, a crise pode ser ampliada e a manutenção do ministro pioraria a situação.

