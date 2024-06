Carreta de Saúde irá realizar atendimentos em Novo Airão

A partir de segunda-feira (17/06), os moradores de Novo Airão terão acesso a exames de imagens, como mamografia e ultrassonografia, na Carreta de Apoio à Saúde. A unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) estará pela primeira vez no município (a 115 quilômetros de Manaus). A previsão é que sejam atendidas, segundo a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, cerca de 1.650 pessoas.





A unidade móvel estará posicionada no Ginásio Municipal, localizado na rua Pedro Sabo Mendes, s/nº, Centro, com atendimentos das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 5 de julho. É necessário apresentar o encaminhamento médico para a realização dos exames.

A secretária Nayara Maksoud destaca que o objetivo da ação é ampliar o acesso aos serviços de saúde, no interior do Estado. “A meta do Governo do Amazonas é aumentar a quantidade de exames médicos realizados, visando à detecção precoce de doenças que afetam a população. É a primeira vez que Carreta é deslocada aos municípios do interior e isso representa um marco significativo em nossa jornada pela melhoria da saúde pública de qualidade para todos”, declara.

Maksoud explica que a Carreta de Apoio à Saúde que chega a Novo Airão, realizou também atendimentos em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), no período de 17 de maio até esta sexta-feira (14/06). Agora, está sendo deslocada para Novo Airão.

A titular da SES-AM destaca, ainda, que a outra unidade móvel de saúde do Estado está no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), onde permanece até o dia 21 de junho. “Em Itacoatiara, atende não apenas os moradores daquele município, mas das cidades vizinhas, como São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Silves”, relaciona.

Atendimentos

De acordo com a secretária executiva adjunta de Regionalização da SES-AM, Rita Almeida, os exames são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.

“Nossa expectativa é realizar 750 mamografias e 900 ultrassons em Novo Airão”, disse a gestora, explicando que os exames serão oferecidos para mulheres e homens.