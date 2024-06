Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe atrações regionais neste fim de semana

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, receberá, neste sábado e domingo, 15 e 16/6, a partir das 18h, uma programação gratuita, que contará com quatro atrações regionais de música para animar o fim de semana dos manauaras. O espaço está localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital.





No sábado, 16/6, o happy hour da casa de praia vai iniciar com muita Música Popular Brasileira (MPB), na voz do cantor Gabriel Fonseca, que também trará músicas de sua autoria. Na sequência, Xandy Pegada & Banda sobem ao palco Murilo Rayol para cantar estilos como brega, arrocha e forró.

“Sob a gestão do nosso prefeito David Almeida, a Casa de Praia foi estruturada para receber uma variedade de programações culturais. Somente neste mês de junho, o palco Murilo Rayol acolheu diversas atrações de diferentes segmentos, como lutas, comemorações sociais, apresentações musicais e entre outros. Estamos felizes e entusiasmados por poder atender a população de forma mais eficaz”, destacou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

A ‘Tardezinha’ deste domingo, 16/6, vai contar com duas bandas regionais: o grupo “Sambaí Maninho”, que se apresentará com roda de samba e ritmos mais tradicionais; e os “Toadeiros”, com toadas de boi-bumbá para encerrar a programação do fim de semana.