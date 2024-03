Casos de síndrome respiratória aguda grave crescem no AM, alerta Fiocruz

Os dados mais recentes do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelam um aumento significativo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado do Amazonas, nas últimas seis semanas. Esse padrão também é observado em diversas capitais brasileiras, incluindo Manaus.





De acordo com a Fiocruz, até 25 de março, houve um aumento notável nos casos de diferentes vírus respiratórios, como influenza, vírus sincicial respiratório (VSR) e Sars-CoV-2 (Covid-19), destacando a importância contínua da vigilância epidemiológica.

É relevante mencionar que, nas últimas três semanas, os registros de casos se mantiveram estáveis. No entanto, a prevalência de casos positivos para Sars-CoV-2 foi mais acentuada entre os óbitos, ressaltando a gravidade da situação.

Além disso, a Fiocruz aponta que os casos recentes de SRAG por VSR e rinovírus têm afetado principalmente crianças e pré-adolescentes, evidenciando a necessidade de medidas específicas para proteger esses grupos vulneráveis.

Manaus está entre as 23 capitais brasileiras que experimentaram um aumento nos casos de SRAG, destacando a urgência de ações coordenadas para enfrentar essa tendência preocupante e proteger a saúde da população.

Fonte: g1/Amazonas