A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (24), que vai propor aos clubes das quatro divisões nacionais que casos de racismo sejam punidos com a perda de pontos a partir do próximo ano.

A proposta precisa de aprovação do Conselho Técnico, formado pelos clubes do país. Além disso, a entidade apresentou campanha de publicidade com os dizeres “por um futebol e por uma sociedade antirracista”.

Fonte: CNN Brasil