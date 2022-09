Cesta Básica Amazonense alcançou o valor de R$ 333,82 no mês de agosto

A pesquisa de preço da Cesta Básica Amazonense de agosto de 2022 realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam) alcançou o valor de R$ 333,82.

O levantamento apontou o aumento de preço na farinha de mandioca (+26,01%), achocolatado (+20,12%), frango (+19,63%), sal de cozinha (+15,91%) e a margarina (+8,48%).

“O aumento desses itens foram impulsionados por conta dos custos de produção, assim como os insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos e pela instabilidade do mercado internacional, que tem refletido de forma acentuada no preço dos produtos no mercado brasileiro”, disse o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos).

Menor valor

Ainda conforme a pesquisa da CDC/Aleam, o menor valor da Cesta Básica Amazonense foi apurado em janeiro de 2022, quando alcançou o valor de R$ 277,33. No mês de julho, o levantamento da cesta básica chegou a R$ 332,78.