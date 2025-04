Chuva não desanima torcida no lançamento do 58º Festival de Parintins na Ilha Tupinambarana

Nem a forte chuva impediu a festa: o lançamento oficial do 58º Festival de Parintins reuniu uma multidão apaixonada na noite de sexta-feira (11/04), na Arena do Bumbódromo, em Parintins (a 369 km de Manaus). O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, deu uma prévia do espetáculo que será apresentado nos dias 27, 28 e 29 de junho.





No duelo de cores e paixões, os bois Caprichoso e Garantido protagonizaram apresentações eletrizantes com seus principais itens, embalando a torcida com toadas, rituais e muita emoção.

O boi Garantido abriu a noite com um ritual conduzido pelo pajé Adriano Paketá, seguido pelo apresentador Israel Paulain, que levantou a galera ao som de “Garantido é pressão”. A apresentação contou ainda com a evolução da porta-estandarte Jeveny Mendonça, a força da rainha do folclore Lívia Christina e a performance da sinhazinha Noely Reis. Isabelle Alcântara assumiu o posto de cunhã-poranga na ausência de Isabelle Nogueira. O presidente Fred Góes destacou o empenho da equipe e prometeu um grande espetáculo.

O Caprichoso veio em seguida com uma apresentação poética e poderosa. O filho do amo do boi, Theo Medeiros, deu início ao espetáculo, que contou com a energia do apresentador Edmundo Oran e do levantador de toadas Patrick Araújo. A porta-estandarte Marcela Marialva brilhou na arena, acompanhada pela sinhazinha Valentina Cid e pela cunhã-poranga Maylin Menezes. O ponto alto foi o ritual indígena conduzido pelo pajé Erick Beltrão, que levou a galera ao delírio.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou o investimento do Governo do Estado para fortalecer a cultura local. “Estamos trabalhando para fazer o maior festival de todos os tempos”, afirmou.