Cientistas criam 1ª espécie de mamífero do mundo, reprogramando genes

O primeiro mamífero do mundo com genes totalmente reprogramados acaba de ser criado pela ciência. Uma recombinação de cromossomos de um camundongo foi o ponto de partida para os pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências (CAS), em Pequim.

De acordo com o portal NextShark, os cientistas dividiram os cromossomos em diferentes segmentos e os reorganizaram em diferentes combinações para criar um novo pacote de genes. Isso resultou no camundongo chamado “Xiao Zhu” (Pequeno Bambu, em português).

Os cientistas afirmaram que o avanço da poderá levar a curas para condições como infertilidade e doenças como câncer, porque permite que os pesquisadores observem e controlem os cromossomos nas células dos mamíferos.

A pesquisa

O processo já havia sido realizado com leveduras, mas repetir o procedimento em mamíferos é muito mais desafiador, já que cromossomos separados se recombinarem é extremamente complexo.

“Os genomas de mamíferos são muito mais complexos do que os genomas de leveduras, e rearranjos cromossômicos completos em mamíferos não tiveram sucesso”, explica Li Wei, principal autor do estudo e pesquisador do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências.

A recombinação de genes do mamífero só foi possível após os cientistas passarem a trabalhar com cromossomos mais curtos e a redução de 20 para 19 pares.

O novo camundongo tem cromossomos totalmente diferentes dos da natureza mas, até o momento, ele segue se desenvolvendo de forma saudável.

“Pela primeira vez no mundo, conseguimos um rearranjo cromossômico completo em mamíferos, fazendo um novo avanço na biologia sintética”, completou Li.

“Esta pesquisa é um avanço na tecnologia de bioengenharia. Ajuda a entender o impacto da remodelação em larga escala de cromossomos de mamíferos e a obter uma compreensão mais profunda dos mecanismos moleculares por trás do crescimento e desenvolvimento, evolução reprodutiva e até mesmo a criação de uma espécie”, finalizou o pesquisador.

Fonte: Só Notícia Boa