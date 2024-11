CNMA anuncia prazos para Conferências de Meio Ambiente em Cidades

A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA) anunciou novos prazos para a realização das Conferências Municipais de Meio Ambiente. A Coordenação Executiva da 5ª CNMA prorrogou o prazo para que os municípios convoquem as conferências até o dia 26 de dezembro de 2024. Caso os municípios não o façam, a sociedade civil poderá ocupar esse lugar e propor conferências entre os dias 27 de dezembro e 10 de janeiro.





A retificação da Portaria GM/MMA Nº 1.079, DE 10 DE JUNHO DE 2024, trará ajustes no cronograma inicialmente definido. Além disso, as Conferências Livres também passaram por alteração, podendo ser convocadas até 16 de janeiro e realizadas até 26 do mesmo mês.

Os novos prazos são:

– Convocação das Conferências municipais ou intermunicipais: até 26 de dezembro de 2024

– Realização das Conferências Municipais ou Intermunicipais: até 26 de janeiro de 2025

– Convocação das Conferências Livres: até 16 de janeiro

– Realização das Conferências Livres: até 26 de janeiro

A 5ª CNMA abordará temas como Emergências Climáticas e transformações ecológicas, com subtemas que incluem Mitigação e Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa, Adaptação e Preparação para Desastres, Justiça Climática, Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental.¹

Para saber mais sobre como participar e organizar uma conferência municipal de meio ambiente, acesse o site oficial da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: (link unavailable).