Cobrança da taxa da seca começa em agosto

A partir do dia 1º de agosto, as empresas que atuam no ramo de navegação passarão a cobrar a taxa da seca. A medida é justificada pela estiagem severa na Amazônia, prevista para acontecer neste segundo semestre.





As cobranças podem chegar até quase 6 mil dólares. O valor será cobrado por contêiner transportado.

A MSC, por exemplo, já avisou para as fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM) que pretende cobrar 5 mil dólares por cada contêiner transportado. Todos os tipos de carga estarão inclusos na cobrança.

Especialistas repudiam a medida adotada. Isso porque, as empresas de navegação não são tão prejudicadas pela seca.

“Eles querem lucrar em cima de um momento delicado para o Amazonas, que é a seca”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento, Serafim Corrêa.