Comitê anti-corrupção realiza seminário gratuito sobre Minirreforma Eleitoral 2021

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC, em parceria com o MCCE Nacional, irá realizar o seminário com o tema Cotas de gênero e de raça no Poder Legislativo e a distribuição de recursos públicos (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha), no dia 03 de junho (quinta-feira), às 16h (horário de Manaus), com transmissão pelo Instagram do Comitê.

O seminário contará com as participações das convidadas:

– Karla Cristina Silva, promotora de Justiça e Promotora Eleitoral no Amazonas.

– Valéria Paes Landim, advogada e fundadora do Observatório Nacional das Candidaturas Femininas e membro do GT Mulheres MCCE.

O evento será mediado por Elcilene Rocha, advogada, membro da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB/AM e do Comitê CACC.

Participe! Transmissão pelo Instagram @caccamazonas no link