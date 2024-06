Comitê Anticorrupção e Sinjor/Am apoiam combate à desinformação do TRE/AM

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC e o Sindicato dos Jornalistas no Estado do Amazonas – Sinjor/AM, foram representados ontem (12/6) pelo jornalista Wilson Reis no evento de inauguração da Sala do Comitê de Combate à Desinformação – CCD, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – TRE/AM, ponto focal no atendimento aos profissionais de imprensa no período do processo eleitoral no Estado.





“Em nome do Comitê Anticorrupção e do Sindicato dos Jornalistas, parabenizo a iniciativa de lançamento da Sala do Comitê do Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do seu presidente, o desembargador João Simões e à equipe que conduzirá o certame eleitoral deste ano”, disse Reis.

O combate à desinformação e as fake News ganhou força nas declarações do presidente do TRE/AM, João Simões:

“Nós contamos, sim, com cada um para exercer a sua cidadania em prol desse processo democrático, para que ele seja equilibrado, livre de influência do poder político, livre da influência do poder econômico, que seja transparente e que seja, sobretudo, tranquilo e que o eleitor vá fazer a sua escolha bem informada, bem informada, livre de qualquer influência de notícias falsas, de qualquer desinformação“, disse Simões.

De acordo com os técnicos do TRE/AM, as denúncias poderão ser feitas pelos eleitores (as) e a população em geral, por meio do site www.tre-am.jus.br, que funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana. Desde ontem (12/6) o acesso à página do órgão já se encontrava liberada.

A cerimônia de lançamento da Sala ocorreu na sede do órgão, na zona Centro-Sul de Manaus. Ao final do evento, foi servido coquetel aos profissionais da imprensa.

Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC