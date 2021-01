Comunidade Itaporanga vai receber obras de infraestrutura

A comunidade Itaporanga, localizada na Zona Norte de Manaus, passará por revitalização. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida (Avante), acompanhado pelo vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, na manhã desta sexta-feira (8).

As obras serão iniciadas na próxima semana e levarão mais dignidade às mais de 600 famílias que moram no local. A Seminf vai trabalhar nas 16 ruas da área, levando terraplanagem, meio-fio e sarjeta. Além disso, realizará a instalação da iluminação de LED.

O prefeito de Manaus garantiu que não aceitará novas ocupações irregulares na cidade. “Na campanha, visitei muitas comunidades não consolidadas. Vamos trabalhar para consolidar essas comunidades, porém, com o compromisso de que não se ocupe nenhum novo espaço na cidade. Vamos ser intolerantes com as ocupações e invasões”, avisou.

Segundo o prefeito, a sua gestão vai trabalhar para consolidar aquelas ocupações que já estão sendo habitadas. “Vamos trabalhar também para oferecer moradia de qualidade. Vamos buscar não permitir mais as ocupações e fazer com que as pessoas possam ter dignidade, e o poder público vai ajudá-las nesse momento”, acrescentou.