Conclusão de trabalhos para concurso da CMM encerra dia 30

O prazo para a conclusão dos trabalhos para realização da Câmara Municipal de Manaus (CMM) encerra no dia 30 deste mês. Uma comissão foi criada para apresentar um estudo com a proposta de vagas a serem oferecidas no concurso, levando em consideração o impacto financeiro para 2025, podendo existir cadastro reserva.





Também será apresentada uma minuta do termo de referência para de escolha da banca. A instituição contratada ficará responsável por receber as inscrições e aplicar as provas.

Os cargos, requisitos e salários do próximo edital ainda não foram definidos. O concurso vai oxigenar o quadro de funcionários do Legislativo Municipal de Manaus, no Amazonas.

O último concurso da CMM aconteceu em 2013. Diversos aprovados só foram nomeados em outubro de 2023, dez anos depois, por questões judiciais.

Em 2014, uma nova seleção chegou a ser anunciada e a Casa Legislativa aguardava um parecer do Senado Federal para a disponibilização do sinal aberto para a TV Câmara, onde os aprovados no concurso seriam lotados.