Concurso público da Aleam terá mais de 300 vagas

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) deve ser publicado na próxima semana. A estimativa é de que sejam oferecidas 363 vagas para cargos de níveis médio e superior.

O concurso da Aleam será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cujo contrato já foi assinado. Agora, a instituição e a Casa devem alinhar os últimos ajustes, como o cronograma final. O contrato entre as partes, inclusive, já foi disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal.





As 363 vagas do novo concurso Aleam serão divididas da seguinte forma: 100 para provimento imediato e 263 para cadastro de reserva. Os salários e requisitos de cada um dos cargos ainda não foram confirmados.

“No dia 3 de setembro, na próxima quarta-feira, nós estaremos lançando o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O concurso público acontecerá ainda este ano”, disse o presidente da Aleam, Roberto Cidade.

Confira as vagas e cargos do concurso Aleam

Nível Médio

► Agente Legislativo

Assistente Técnico Administrativo – 20 vagas + 30 CR

Cinegrafista – 2 vagas + 6 CR

Produtor de Imagem – 2 vagas + 6 CR

Editor – 2 vagas + 6 CR

Fotógrafo – 2 vagas + 6 CR

Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores – 2 vagas + 6 CR

Técnico em Produção Audiovisual – 3 vagas + 9 CR

Técnico de Manutenção de Computadores – 3 vagas + 9 CR

Técnico de Rede – 2 vagas + 6 CR

Nível superior

► Quadro Isolado

Analista de Controle – 2 vagas + 6 CR

Assessor Jurídico – 3 vagas + 9 CR

Procurador – 1 vaga + 4 CR

► Analista Legislativo

Administrador de Empresa – 2 vagas + 6 CR

Analista de Redes de Comunicação de Dados – 2 vagas + 6 CR

Analista de Sistema – 2 vagas + 6 CR

Assistente Social – 2 vagas + 6 CR

Bibliotecário – 2 vagas + 6 CR

Cientista Político – 1 vaga + 4 CR

Contador – 4 vagas + 8 CR

Design Gráfico – 1 vaga + 4 CR

Economista – 2 vagas + 6 CR

Educador Físico – 1 vaga + 4 CR

Engenheiro Civil – 2 vagas + 6 CR

Engenheiro Eletricista – 1 vaga + 4 CR

Enfermeiro – 2 vagas + 6 CR

Fisioterapeuta – 1 vaga + 4 CR

Historiador – 1 vaga + 4 CR

Intérprete de Língua de Sinais – 2 vagas + 6 CR

Jornalista – 4 vagas + 8 CR

► Médico – Especialidades

Ginecologista – 1 vaga + 4 CR

Cardiologista – 1 vaga + 4 CR

Urologista – 1 vaga + 4 CR

Endocrinologista – 1 vaga + 4 CR

Clínico Geral – 2 vagas + 6 CR

Psicólogo – 1 vaga + 4 CR

Programador – 3 vagas + 9 CR

Redator – 5 vagas + 10 CR

Pedagogo – 1 vaga + 4 CR