Concurso público da Aleam terá mais de 300 vagas

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) deve ser publicado na próxima semana. A estimativa é de que sejam oferecidas 363 vagas para cargos de níveis médio e superior.
O concurso da Aleam será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cujo contrato já foi assinado. Agora, a instituição e a Casa devem alinhar os últimos ajustes, como o cronograma final. O contrato entre as partes, inclusive, já foi disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal.
As 363 vagas do novo concurso Aleam serão divididas da seguinte forma: 100 para provimento imediato e 263 para cadastro de reserva. Os salários e requisitos de cada um dos cargos ainda não foram confirmados.
“No dia 3 de setembro, na próxima quarta-feira, nós estaremos lançando o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O concurso público acontecerá ainda este ano”, disse o presidente da Aleam, Roberto Cidade.
Confira as vagas e cargos do concurso Aleam
Nível Médio
► Agente Legislativo
Assistente Técnico Administrativo – 20 vagas + 30 CR
Cinegrafista – 2 vagas + 6 CR
Produtor de Imagem – 2 vagas + 6 CR
Editor – 2 vagas + 6 CR
Fotógrafo – 2 vagas + 6 CR
Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores – 2 vagas + 6 CR
Técnico em Produção Audiovisual – 3 vagas + 9 CR
Técnico de Manutenção de Computadores – 3 vagas + 9 CR
Técnico de Rede – 2 vagas + 6 CR
Nível superior
► Quadro Isolado
Analista de Controle – 2 vagas + 6 CR
Assessor Jurídico – 3 vagas + 9 CR
Procurador – 1 vaga + 4 CR
► Analista Legislativo
Administrador de Empresa – 2 vagas + 6 CR
Analista de Redes de Comunicação de Dados – 2 vagas + 6 CR
Analista de Sistema – 2 vagas + 6 CR
Assistente Social – 2 vagas + 6 CR
Bibliotecário – 2 vagas + 6 CR
Cientista Político – 1 vaga + 4 CR
Contador – 4 vagas + 8 CR
Design Gráfico – 1 vaga + 4 CR
Economista – 2 vagas + 6 CR
Educador Físico – 1 vaga + 4 CR
Engenheiro Civil – 2 vagas + 6 CR
Engenheiro Eletricista – 1 vaga + 4 CR
Enfermeiro – 2 vagas + 6 CR
Fisioterapeuta – 1 vaga + 4 CR
Historiador – 1 vaga + 4 CR
Intérprete de Língua de Sinais – 2 vagas + 6 CR
Jornalista – 4 vagas + 8 CR
► Médico – Especialidades
Ginecologista – 1 vaga + 4 CR
Cardiologista – 1 vaga + 4 CR
Urologista – 1 vaga + 4 CR
Endocrinologista – 1 vaga + 4 CR
Clínico Geral – 2 vagas + 6 CR
Psicólogo – 1 vaga + 4 CR
Programador – 3 vagas + 9 CR
Redator – 5 vagas + 10 CR
Pedagogo – 1 vaga + 4 CR