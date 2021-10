Confira lista dos 600 primeiros sorteados para Brasil x Uruguai

Após o primeiro dia de sorteios da campanha “Vacina Premiada”, já estão disponíveis os nomes dos primeiros 600 ganhadores de ingressos para a partida entre Brasil e Uruguai. A lista pode ser acessada por meio das redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br). Até a terça-feira (12/10) serão sorteados 3 mil ingressos para o jogo, que acontece na Arena da Amazônia, na quinta-feira (14/10).

Serão três sorteios por dia, incluindo sábado e domingo (09 e 10/10), sempre às 10h, 14h e 18h, sendo 200 sorteados em cada horário. Os nomes de todos os sorteados nesta sexta-feira (08/10) podem ser conferidos no link: https://www.vacinapremiada.am.gov.br/files/consolidado.pdf

Quem está inscrito, mas não ganhou em um determinado sorteio, continua concorrendo aos próximos sorteios. Quem já foi sorteado, não participará mais de outros sorteios. O processo usa o mesmo sistema de sorteio da Nota Fiscal Amazonense, feito desde 2015 sem nenhuma contestação.

O jogo entre Brasil e Uruguai é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e contará com a presença de 14 mil torcedores. Será a primeira partida da seleção com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Como concorrer – É preciso morar no Amazonas e estar com o ciclo de imunização contra a Covid-19 regularizado com as duas doses ou dose única. As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro, passarão por triagem com teste de RT-PCR (72 horas antes do jogo) ou de antígeno (48 horas antes).

O protocolo sanitário foi elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). E é o mesmo a ser seguido pelas equipes de trabalho e para quem for comprar ingresso.

O interessado deve preencher um cadastro informando nome, telefone, endereço, número do RG e do CPF. Será sorteado um ingresso por CPF. Somente a pessoa sorteada poderá assistir à partida, não podendo transferir ou revender o ingresso, pois ele estará vinculado ao CPF. Os dados informados na inscrição serão cruzados com as informações do Conecte SUS, do Ministério da Saúde, para confirmar a aplicação das duas doses ou da dose única.

O teste para quem tomou a dose de reforço a menos de 15 dias antes da partida faz parte dos protocolos sanitários definidos pelo Governo do Amazonas e CBF. Terá acesso ao estádio apenas as pessoas cujos testes forem negativos para a doença.

Resultados – Os nomes dos contemplados estão disponíveis no perfil oficial do Governo do Amazonas no Instagram (@governo_do_amazonas), Facebook (@GovernodoAmazonas) e no Twitter (@AmazonasGoverno). A lista também pode ser conferida no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

Os sorteados devem continuar acompanhando as redes sociais oficiais e o site da campanha Vacina Premiada onde, em breve, serão publicadas informações sobre o local de retirada dos ingressos e datas e horários para realização dos testes (antígeno ou RT-PCR) para quem tomou a segunda dose dos imunizantes após o dia 29 de setembro.