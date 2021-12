Conheça os benefícios do carvão para a pele

O mineral é um dos ingredientes favoritos em produtos de beleza para a pele e a consultora em desenvolvimento de dermocosméticos, Karina Soeiro, explica os motivos

Presente em sabonetes, máscaras, esfoliantes faciais, shampoos e sabonetes, o carvão possui propriedades absortivas que ajudam no controle de oleosidade, no efeito anti-poluição e promove uma alta limpeza tanto no cabelo quanto na pele. Esse alto poder de remoção de gordura e substâncias indesejáveis permite com que os poros e a pele de maneira geral fiquem mais limpos facilitando assim a absorção de produtos de beleza, como hidratantes, clareadores e anti rugas. A Mestre em Ciências Farmacêuticas pela USP e consultora em desenvolvimento de dermocosméticos, Karina Soeiro, afirma que o componente é um verdadeiro detox para a nossa pele.

Segundo a especialista, os benefícios gerados pelo carvão são de suma importância tanto para uso tópico quanto, em determinadas circunstâncias, via oral. “O tratamento com o carvão em cápsulas também é indicado por médicos em caso de desintoxicações pela ingestão de altas doses de determinados tipos de medicamentos ou outros agentes tóxicos. Já em produtos de beleza o carvão realiza uma limpeza profunda, removendo o excesso de oleosidade, poluição e de outras impurezas que permanecem na pele ou cabelos durante todo o dia. Quando falamos da função antirresíduos e detox do carvão nos cabelos é importante lembrar que eles promovem a remoção de resíduos de silicones e outros produtos utilizados em cosméticos capilares, que com o tempo vão se depositando nos fios do cabelo, deixando-os pesados e sem vida.”, explica Karina.

O carvão é extremamente vantajoso para peles mistas e oleosas, pois as suas partículas são extremamente porosas e funcionam como uma esponja absorvendo a oleosidade e as sujeiras da pele, como células mortas e resíduos de maquiagem. Além disso, por serem abrasivos, promovem uma esfoliação suave, afinando a camada mais externa da pele, promovendo uniformidade, maciez e brilho na pele.

“Para quem ainda não sabe, o carvão é encontrado em máscaras de carvão, as favoritas para purificar, clarear, iluminar e desintoxicar a pele firmando todos seus benefícios na pele. Seus ativos também podem ser encontrados em barras de limpeza profunda, sabonetes líquidos e shampoos antirresíduos para a destoxificação da pele e fios de cabelo”, conta a especialista.

Conheça os benefícios do carvão para a pele

Combate as Impurezas da pele: O esfoliante feito de carvão ajuda na remoção de cravos, espinhas, pele morta e de toda a oleosidade, revelando uma nova pele por baixo.

Poderoso esfoliante: Por ser abrasivo, o esfoliante é uma ótima opção para remoção do excesso de queratina e células mortas da superfície cutânea. Pode ser utilizado inclusive em locais onde a pele é mais áspera, como joelhos e cotovelos.

Limpeza dos poros: O carvão promove alta limpeza dos poros, removendo as impurezas e sebo que se acumulam no interior das glândulas pilossebáceas.

Potencializa o efeito de outros produtos: Por ter o poder de renovar a pele, o carvão ajuda com que outros produtos de beleza sejam absorvidos melhor e tenham maior capacidade de agilizar os efeitos desses componentes.

“Cosméticos que contenham carvão ativado devem ser utilizados com cautela, por pacientes que estejam com a pele sensibilizada, após um procedimento dermatológico como peelings e lasers, ou que possuam doenças de pele como dermatite atópica. Isso porque, a pele deste paciente já possui uma maior dificuldade na capacidade natural de hidratação cutânea, por tanto não é indicada a remoção profunda dos lipídios (gordura) que ajudam na hidratação da pele”, explica a Karina.