Conmebol admite erro de arbitragem em pênalti não marcado em Vinicius Jr

Durante o empate em 1 a 1 entre Brasil e Colômbia pela Copa América, um lance crucial ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo: um pênalti não marcado em Vini Jr gerou controvérsia devido a um erro da arbitragem, conforme reconhecido pela Conmebol. Segundo a entidade, o árbitro e o VAR não identificaram que o defensor colombiano não tocou na bola antes de cometer uma falta imprudente sobre o atacante brasileiro.





Esse episódio foi determinante no resultado final da partida. Após uma vitória expressiva sobre o Paraguai, o Brasil não conseguiu manter o mesmo desempenho e enfrentou dificuldades diante dos colombianos, que conseguiram empatar o jogo com um gol de Daniel Muñoz após Raphinha abrir o placar para o Brasil aos 12 minutos.

Além do lance polêmico, Vini Jr recebeu seu segundo cartão amarelo no jogo contra a Colômbia, o que o deixará de fora do próximo confronto contra o Uruguai nas quartas de final. O vencedor dessa partida enfrentará o vencedor do jogo entre Colômbia e Panamá, em uma fase decisiva da competição.

Fonte: Terra