Coronel Bonates é reeleito vice-presidente do Consesp

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, foi reconduzido ao cargo de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). O reconhecimento ocorreu durante reunião virtual dos membros do colegiado na manhã de quarta-feira (19/05).

Ao lado do presidente reeleito, Cristiano Sampaio, Bonates representa os secretários de Segurança Pública de todo Brasil nos trabalhos de viabilização de deliberações da área. O conselho articula projetos estratégicos para os Estados, ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Também foram eleitos na chapa os vice-presidentes regionais, representantes da Regional Norte, o delegado de Polícia Federal Ualame Machado (PA); da Regional Nordeste, o delegado de Polícia Federal Antônio de Pádua Cavalcanti (PE); da Regional Centro-Oeste, o delegado de Polícia Civil Antônio Carlos Videira (MS); da Regional Sudeste, o general João Camilo de Campos (SP); e da Regional Sul, o delegado de Polícia Civil Ranolfo Vieira Júnior (RS).

Perfil do vice-presidente – Oficial da reserva do Exército Brasileiro, Louismar Bonates ingressou na Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em 1979, e se formou aspirante da PM em 1981. Possui todos os cursos de formação da Polícia Militar e participou de cursos em outros Estados como o de Policiamento Rádio Motorizado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), em São Paulo.

Foi subcomandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE). A última unidade que comandou foi o 7º Batalhão que, à época, era responsável pelo policiamento de toda a zona leste de Manaus, onde foi responsável pela operacionalização da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Ainda dentro da Polícia Militar, foi secretário-geral e diretor de Pessoal da corporação.

Fora da Polícia Militar, Louismar Bonates foi chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam); chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Manaus; secretário municipal de Meio Ambiente; secretário municipal de Transportes Urbanos; secretário de Estado de Justiça e Cidadania; secretário de Estado de Administração Penitenciária. Atualmente, ocupa o cargo de secretário de Estado de Segurança Pública.