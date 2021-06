Corpo de homem é encontrado dentro de geladeira em igarapé no São José

MANAUS – Um corpo do sexo masculino, foi encontrado dentro de uma geladeira velha em um Igarapé, próximo à avenida Grande Circular, bairro São José zona Leste de Manaus. O cadáver foi encontrado na manhã desta quinta-feira, (17), após ter sido visto por moradores da localidade jogado no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), foi acionado para o local onde realizou a retirada do cadáver do meio líquido. O local onde o corpo foi encontrado é ao lado de um parque de diversões.

Até o momento não se sabe a motivação do crime e nem de que forma o mesmo foi assassinado. Mais detalhes em instantes.

Texto: Correio da Amazônia