Um corpo do sexo masculino foi encontrado esquartejado na madrugada desta sexta-feira, (18), em um beco próximo das ruas Goiânia e a avenida do Futuro. Ao lado do corpo foi deixado um bilhete o dizia, “Matador do CV”. O cadáver foi encontrado esquartejado de sem a cabeça.

O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), onde deve passar por procedimento de identificação. O crime tem ligação direta com o tráfico de drogas da área.

