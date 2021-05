’Correio do Amor’ faz homenagem às mães

O “Correio do Amor” vai ganhar as plataformas digitais e as ondas do rádio neste fim de semana, em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no domingo (09/05). A iniciativa do Governo do Amazonas, numa parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a rádio Encontro das Águas e a Secretaria de Comunicação Social (Secom), propõe um presente em forma de música para tornar a data comemorativa em família mais significativa.

A serenata em diferentes canais é inspirada em costume antigo de manauaras que ofereciam espetáculos no maior patrimônio histórico do estado para homenagear pessoas queridas, conforme o registro do livro “Teatro Amazonas – volume 3”, de Mário Ypiranga Monteiro.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a ação selecionou canções sugeridas pelo público, que, interpretadas pelos Corpos Artísticos do Amazonas, vão ter trechos exibidos no Instagram (@culturadoam), a partir da tarde deste sábado (08/05). Ele adianta que a playlist também está disponível na página da “Cultura do AM” no Spotify, e vai fazer parte da programação das rádios Encontro das Águas e Agência Amazonas, além do aplicativo Mano.

“Fizemos a proposta e o público respondeu, foi uma receptividade muito boa, então ampliamos os espaços para atender o máximo de dedicatórias de carinho e afeto por meio da arte”, conta o titular da pasta de Cultura.

Seleção – O maestro Otávio Simões, titular do Coral do Amazonas, afirma que as músicas foram divididas entre integrantes dos Corpos Artísticos, como Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões do Amazonas, Orquestra de Câmara do Amazonas e Amazonas Jazz Band.

“Recebemos muitos pedidos, de estilos diferentes para interpretação. A partir disso, numa reunião de duas horas, os maestros fizeram a seleção de acordo com o perfil de cada grupo, para uma entrega de qualidade, porque a nossa vida é isso, interpretar músicas para fazer as pessoas felizes”, comenta o regente.

Otávio Simões destaca que a homenagem também foi bem recebida pelos integrantes de todos Corpos Artísticos.

“No caso do Coral do Amazonas, estavam previstas 20 canções, mas os integrantes ficaram tão animados com a ação, que adicionamos mais 26 músicas para serem interpretadas por eles”, afirma o maestro. “Através da internet temos a oportunidade de aquecer os corações das mães neste momento que estamos vivendo”, acrescenta.

Rádio – No domingo (09/05), às 10h, a rádio Encontro das Águas, na 97,7 FM, vai apresentar o “Especial Dia das Mães – Correio do Amor”, sob o comando do DJ Evandro Jr.

Para participar, o público pode enviar áudio, pelo WhatsApp, para o contato (92) 98467-3587 e oferecer uma música para as mães. A transmissão também acontece pelo aplicativo Mano.

Já a rádio Agência Amazonas (agenciaamazonas.am.gov.br) traz as músicas da playlist colaborativa durante a programação de domingo, a partir das 8h. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store.