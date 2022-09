Cresce a expectativa de eleição do candidato a deputado federal Niró Japonês

A expectativa de vitória do candidato Niró Japonês (PSDB), para a Câmara Federal, tem motivado a sua equipe de marketing e dado um gás a mais na reta final da sua campanha de rua.

Para os assessores do candidato, mesmo com verbas do fundo partidário reduzida, ainda assim, Niró Japonês certamente estará entre os oito eleitos e pode ser a surpresa nesta eleição de 2022.

Na avaliação dos apoiadores mais próximos do candidato, Niró Japonês, aparece entre os oito nomes mais citados nas ruas e redes sociais, para a Câmara Federal.

Emidio Niro Kohashi, tem 57 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), possui curso superior completo e sua profissão atual é “servidor público estadual”.

Niró está concorrendo ao cargo de deputado federal pelo PSDB na coligação Federação (PSDB/CIDADANIA).