Criança de 6 anos morre carbonizada durante incêndio no Jorge Teixeira

Uma tragédia foi registrada na tarde desta quarta-feira, (21), na comunidade Santa Inês, Rua B, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Uma criança de apenas 6 anos, identificada como Ester Teixeira de Souza, morreu carbonizada durante um incêndio.

Segundo informações preliminares de familiares da vítima, um vazamento de gás acabou causando o incêndio ma residência. Os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), estiveram no local onde nada pode ser feito para salvar a criança.

Uma perícia deve ser feita no local. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia