Cristiane Balieiro se destaca e reafirma origem no Alto Solimões durante debate

Professora da rede pública e vice de Ricardo Nicolau, Balieiro disse que acredita no poder transformador da Educação. O próximo debate entre os vices acontece nesta sexta-feira

“Sou de Benjamin Constant, cresci à beira do Solimões pescando mandi. O interior é a minha realidade”. A frase é de Cristiane Balieiro (PSB), professora da rede pública de ensino, vice de Ricardo Nicolau (Solidariedade) nas eleições de Governo do Amazonas e que na terça-feira, 30/08, participou do debate entre vices promovido pela Rede Calderaro de Comunicação. Os vices de Eduardo Braga, Amazonino, Wilson Lima e Henrique Oliveira, mesmo com presença confirmada, não compareceram.

Durante as quase duas horas de debate, Balieiro, que também é professora de curso pré-vestibular, fez questão de valorizar a educação como poder transformado da sociedade. Ela, que tem origem no Alto Solimões, no interior do Amazonas, acredita que todos podem vencer na vida, desde que o Estado proporcione uma educação de qualidade e ao alcance de todos.

“Eu acredito na educação como forma de transformar o ser humano, não porque é bonito politicamente, não porque numa campanha é fácil de falar. Eu acredito nisso porque é a minha experiência, porque é a minha história de vida. Infelizmente outros candidatos a vice não estão aqui para falar sobre isso, mas eu estou”, afirmou Cristiane Balieiro.

Ela também falou sobre como o turismo pode ser uma das novas matrizes econômicas no Amazonas, desde que a infraestrutura seja valorizada. “Imagine as pessoas chegando em um porto revitalizado, em que cargas e passageiros não se misturem, com nossa bela paisagem. Isso é possível fazer no Centro de Manaus e partindo do Porto de Manaus. Ricardo Nicolau temos projeto para fazer o Centro muito mais atrativo a quem nos visita”, explicou.

Também participaram: Eng. Machadão, vice de Carol Braz, Rita Nobre, vice de Nair Blair e Thomas Barbosa, vice de Israel Tuyuka.

Avaliação

O desempenho de Cristiane Balieiro surpreendeu a treinadora comportamental e mentora em oratória Daniela Cardoso, que analisou perguntas e respostas da professora durante o debate. “Ela é uma mulher que demonstra estar preparada, que estuda, fala com convicção e é firme nas suas falas”

O próximo debate entre vices acontece nesta sexta-feira (02), as 10h da manhã, conta com a presença de sete candidatos e será transmitido pela TV NORTE (SBT AM).