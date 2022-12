Croácia vence Marrocos e fica com terceiro lugar na Copa do Mundo

A Croácia venceu Marrocos pelo placar de 2 a 1 neste sábado (17), no estádio Internacional Khalifa, e conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar.

Algoz do Brasil, a seleção europeia abriu o placar logo no início da partida com o jovem zagueiro Gvardiol, mas viu o defensor marroquino Dari empatar o jogo minutos depois. O gol da vitória croata veio ainda no primeiro tempo, com o atacante Mislav Orsic.

Com o triunfo, os croatas alcançam sua segunda melhor campanha em Copas, ficando atrás apenas de 2018, quando foram vice-campeões no Mundial da Rússia.

A Croácia também ficou em terceiro lugar em 1998, na Copa do Mundo disputada na França.

Fonte: CNN Brasil