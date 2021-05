David Almeida inaugura primeira ‘feira flutuante’ do país

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quarta-feira, 19/5, a feira flutuante da Manaus Moderna, no Centro, a primeira com essa estrutura no Brasil.

A balsa irá abrigar 221 permissionários atingidos pela cheia do rio Negro, com mais dignidade e conforto pelos próximos três meses, tempo estimado para que aconteça a vazante. A entrega da estrutura coincidiu com o nível do rio alcançando 29,77 metros, a mesma de 2009, sendo a segunda maior cheia dos últimos cem anos.

Durante a cerimônia de inauguração, o chefe do Executivo municipal não escondeu a satisfação em conseguir concluir a construção da “1ª Feira Flutuante do Brasil” em apenas sete dias e entregar para os trabalhadores do setor, que, em anos anteriores, tinham de montar suas barracas na beira da avenida Lourenço da Silva Braga, Centro.

A nova feira contém 221 boxes destinados ao setor do peixe e da carne. Além disso, a prefeitura instalou banheiros químicos e uma rede de tratamento de água, para garantir que nenhum dejeto seja lançado no rio.

O titular da Semacc, Renato Júnior, afirmou se sentir honrado por fazer parte da gestão que resgatou a dignidade dos permissionários de Manaus. “É uma honra poder entregar essa obra para Manaus e para os feirantes. O prefeito está entregando a dignidade para os permissionários, que há muitos anos não tiveram esse reconhecimento. Um filho de administrador de feiras, resgatando esse respeito e dignidade aos feirantes, nesse momento em que Manaus está vivendo uma das maiores cheias da história. Foi tudo feito em tempo recorde, mas com todo o conforto que o setor merece”, finalizou.