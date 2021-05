David Almeida solicitará a inclusão de quatro categorias no grupo prioritário de imunização

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta terça-feira, 18/5, durante coletiva concedida no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), zona Centro-sul da capital amazonense, que entrará com um pedido junto ao Ministério da Saúde (MS) solicitando a inclusão dos profissionais da comunicação, garis, agentes de trânsito, motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

“Os profissionais da imprensa fazem parte do grupo de trabalhadores dos serviços essenciais e não pararam durante a pandemia. Vou entrar na justiça pedindo que sejam incluídos no grupo prioritário. Eles estão nas ruas, diuturnamente, colhendo a informação para repassar à sociedade. A fim de que esse trabalho continue sendo feito com qualidade, precisamos dar toda a segurança a essa classe tão importante”, enfatizou Almeida.

O chefe do Executivo municipal relembrou a importância de os profissionais do transporte público (motoristas e cobradores), dos agentes de limpeza pública (garis) e dos agentes de trânsito serem também contemplados também com doses do imunizante.

“Temos que ver a situação como um todo. Para que a cidade possa continuar andando, muitos servidores estão arriscando suas vidas com esse vírus, que trouxe choro e sofrimento às famílias da nossa cidade. Por isso vamos continuar lutando para que esses profissionais também recebam suas doses da vacina”, concluiu o prefeito.

Educação

Durante a coletiva, David Almeida, que estava acompanhado dos secretários municipais de Saúde, Shádia Fraxe, e de Educação, Pauderney Avelino, anunciou que a partir desta quarta-feira, 19/5, os trabalhadores de educação das redes municipal, estadual, federal e privada do ensino básico e superior começarão a ser imunizados contra a Covid-19.

Para atender a todas as categorias com segurança, a Prefeitura de Manaus estabeleceu um cronograma que terá início com os profissionais da rede municipal de ensino, nos sete pontos de vacinação montados pela Semsa.