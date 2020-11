David garante apoio de Chico Preto e Capitão Alberto Neto

Para o segundo turno, o candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), garantiu o apoio de Chico Preto (DC) e Capitão Alberto Neto (Republicanos).

Outros ex-prefeituráveis destas eleições declararam não prestar apoio a nenhum candidato neste segundo turno ou irão votar nulo.

A decisão de apoiar David Almeida foi definida após reunião da Executiva Municipal do DC, realizada nessa terça-feira (17). Chico Preto estava presente no evento.

Já Alberto Neto afirmou que “não ficaria em cima do muro” ao término da apuração do primeiro turno das eleições municipais. Segundo ele, Manaus precisa de avanços no uso da tecnologia na gestão pública, escolas cívico-militares para todos e uma guarda municipal armada, equipada e bem treinada. “Avanços esses que David se comprometeu em cumprir”, disse o Capitão.