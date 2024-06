Defesa Civil disponibiliza água potável para a população durante Festival de Parintins 2024

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do estado, instalou uma Estação de Tratamento de Água Móvel (Etam) na balsa da Polícia Civil, no porto de Parintins. A Etam tem capacidade de produzir até 20 mil litros de água tratada por dia, a água distribuída é testada e aprovada pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), assegurando os padrões de potabilidade, durante o Festival de Parintins 2024.





“Em um evento tão grandioso como o Festival de Parintins, a Estação de Tratamento de Água Móvel é um ponto importante para garantir não apenas a festividade, mas também o conforto de todos os envolvidos. É um recurso indispensável que proporciona saúde e segurança diante das demandas emergenciais que podem surgir”, disse o secretário de Defesa Civil, coronel Máximo.

Para ter acesso à água tratada, basta se dirigir à balsa da Polícia Civil levando seu recipiente ou garrafão. O atendimento será realizado diariamente, das 8h às 17h, durante todo o período do evento. Essa ação da Defesa Civil busca atender às necessidades básicas da população, promovendo saúde e bem-estar em um momento de grande movimentação na cidade.

“Em função das altas temperaturas e da atividade que é constante, se faz necessário um consumo maior de água, então a Defesa Civil está aqui com essa Estação de Tratamento de Água Móvel, oferecendo água de qualidade para que as pessoas possam consumir”, afirmou o major Sampaio, comandante da Operação.

Projeto Água Boa

Idealizado e implementado em 2019, o projeto Água Boa conta, atualmente, com aproximadamente 500 purificadores instalados em 52 municípios do estado. A estrutura dos sistemas possui uma caixa d’água com purificador, por onde é feito o processo de tratamento da água após ser captada dos rios.