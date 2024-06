DEHS prende homicida que executou rival dentro de loja no Jorge Teixeira

MANAUS | Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), prenderam na manhã desta terça-feira, (25), um dos envolvidos na morte de Dimerson Simões de Carvalho, que foi violentamente executado dentro de uma loja no qual trabalhava na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





O crime foi registrado por circuito de segurança do estabelecimento onde foi possível ver o momento em que a dupla persegue o acusado, cometendo o crime logo em seguida. A vítima tinha envolvimento com o tráfico no passado e tentava sair do mundo do crime.

A execução ocorreu no dia 8 de Maio, deste ano.

Por Correio da Amazônia