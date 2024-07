Dengue no Brasil: Mortes no primeiro semestre de 2024 superam total dos últimos sete anos

No primeiro semestre de 2024, o Brasil registrou 4.367 mortes por dengue, um número recorde que supera a soma dos óbitos pela doença dos últimos sete anos. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, até a última quarta-feira (3), ainda havia 2.659 mortes sob investigação.





O aumento alarmante de casos fatais de dengue torna o número registrado na primeira metade de 2024 o mais alto da série histórica. Em comparação, os anos anteriores apresentaram os seguintes números de mortes por dengue: 1.179 em 2023, 1.053 em 2022, 315 em 2021, 583 em 2020, 820 em 2019, 201 em 2018 e 180 em 2017. No total, esses anos somaram 4.331 óbitos, quantidade inferior ao número observado apenas nos primeiros seis meses deste ano.

Além dos óbitos, o número de casos prováveis de dengue também atingiu níveis críticos em 2024. Mais de 6 milhões de casos foram registrados nos primeiros seis meses do ano, resultando em uma média de pouco mais de um milhão de casos por mês.

A situação requer uma resposta urgente das autoridades de saúde para controlar a disseminação do vírus e reduzir o número de casos e mortes. Medidas preventivas, campanhas de conscientização e ações de combate ao mosquito transmissor são essenciais para enfrentar essa crise de saúde pública.

