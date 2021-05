Deram uma corda para o Durango Duarte, ele colocou no pescoço e pulou

“A vaidade é uma das foças mais corruptas do mundo”, assim dizia minha saudosa avó. Mas o conhecimento empírico, parece, não chegou ao orgulhoso publicitário Durango Duarte. No início da semana, ele foi ao seu portal chutar o balde, chamar todos os donos de portais de desonestos, vereadores e deputados de corruptos.

Durango depende dos portais para manter o seu contrato nas comunicações do Estado e do município de Manaus, mas se indispõe com todos, dizendo que não existe ninguém maior que ele no Amazonas. Talvez no Brasil. Pode ser excesso de competência ou, uma defesa do seu milionário-ganha-pão.

Ele, o Durango Duarte, supostamente, ou pelo menos é o que diz, fica os dias e as noites anotando os acessos dos portais do Amazonas, de quem tem contrato com a Prefeitura e o Governo do Estado.

Ele se esmera, vigiando quem possui 15 milhões de acessos e os que não passam de 1.000/mês, no caso, o portal chamado Real Time. Pelo menos é o comentário que circula nas redes sociais do Brasil e, nas ‘bancas de jornais’, em Manaus.

Por coincidência e, não deveria ser, Durango recebe uma fortuna pela brilhante função de “anotador de acessos” e pelos banners publicados no Real Time. Isso pode? Isso é ético? … não sei.

Sei, no entanto, que temos um pavão, orgulhoso, vaidoso, emplumado e endinheirado, que se utiliza do trabalho dos outros para se promover nas rodas políticas. O que realmente o Durango faz? Se alguém souber comente essa nota.

“Sou melhor que ótimo!…”

Falando ao portal Real Time, de sua propriedade, para a repórter contratada por ele, com perguntas pré-elaboradas pela eminência parda Durango Duarte, no início da semana, ele disse que sabe de tudo, de todos e onde está escondido o ‘Jurupoca’.

Se diz intocável, que os portais são desonestos, todos, ou quase todos – menos o dele.

Disse que os deputados do Amazonas e os vereadores de Manaus são corruptos e que iria ganhar R$ 50.000,00 nos próximos dias em processos de injúria, difamação e danos morais, porque ele também conhece como funciona a justiça.

Durango garantiu que processa os Portais, que por ventura disserem que ele é “sabido e que ganha uma fortuna nas nossas costas”, todos, e que ganha de todos. Talvez eu tenha que pagar a ele também, por esse tão singelo texto. (posso ser processado, talvez).

O “anotador de acessos”, Durango Duarte, ganhou uma corda novinha em folha e uma conta milionária. O que ele fez? – botou a corda no pescoço e se jogou.

Oxalá tenha caído nas águas do Rio Negro, da Ponte. Não vai fazer falta nenhuma.

Durango Duarte deve perder Título de Cidadão do Amazonas e se tornar “persona non grata” no Estado: