Desmatamento na Amazônia aumenta mais de 8%

Entre agosto do ano passado e junho deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal voltou a crescer. A área sob alerta no bioma atingiu 3.959 km², um aumento de 8,4% em comparação ao mesmo período anterior, quando o índice foi de 3.652 km².





Os dados são do sistema Deter, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e revelam o impacto de incêndios florestais atípicos ocorridos na região.

O crescimento mais expressivo se deu nas áreas classificadas como “desmatamento com vegetação”, relacionadas principalmente a incêndios. Nessa categoria, houve um salto de 245,7% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. O aumento está diretamente ligado à temporada de queimadas fora do padrão, entre agosto e outubro de 2024, quando a estiagem favoreceu a propagação do fogo.

Por outro lado, as áreas classificadas como “desmatamento com solo exposto” — resultado de corte raso — caíram 3,3%, e o desmatamento por mineração teve queda ainda mais acentuada, com recuo de 53,3%.