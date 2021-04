Dia do Índio: Shopping Ponta Negra exibe exposição fotográfica “Mundo Indígena”

Em comemoração ao Dia do Índio, nesta segunda-feira (19), o Shopping Ponta Negra vai sediar a exposição fotográfica “Mundo Indígena”. A mostra acontece em parceria com o Sebrae e o designer mato-grossense Sérgio Matos, conhecido por trabalhar com móveis e itens de decoração inspirados na cultura brasileira. Inédita na capital amazonense, a exposição, que também conta com produção do fotógrafo Lucas Azevedo, traz registros de expedições de Sérgio Matos pela Amazônia, em busca de inspiração para as suas peças autorais.

Foram selecionadas 24 fotos de viagens em meio à floresta e que valorizam o trabalho artesanal das tribos indígenas. A exposição ainda contará com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados à Fundação Estadual do Índio (FEI).

“A mostra de Sérgio Matos é uma oportunidade para a população valorizar a pluralidade, identidade, memória e tradição dos povos indígenas”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado. A exposição segue até o dia 30, no segundo piso (L2), próximo à loja Capodarte, durante o horário de funcionamento do centro de compras, de segunda a sábado, das 10h às 22h.

O designer Sérgio Matos nasceu em Paranatinga (MT) e se formou em Design Industrial na Universidade Federal de Campina Grande (PB), em 2005. Em 2007, o artista recebeu o prêmio de primeiro lugar na categoria mobiliário, graças ao seu banco denominado Ianomâmi. A partir daí, a carreira do designer decolou e, por ter nascido em uma região próxima à reserva indígena do Xingu, aprendeu a admirar a cultura local e adotar elementos regionais em seus trabalhos.

Além da exposição “Mundo Indígena”, o público que visitar o Shopping Ponta Negra poderá conhecer a Galeria do Artesanato Sustentável do Amazonas e a Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (Copamart), ambas localizadas no L2. Os espaços contam com acessórios, vestuário, biojoias, itens de decoração, souvenirs e diversas outras peças de artesanato que contam um pouco sobre a cultura dos povos da amazônia.